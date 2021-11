Pallone d'Oro, Sky Germania: "Lewandowski non meritava questa farsa"

(ANSA) - ROMA, 30 NOV - I media della Germania insistono con le critiche verso la decisione di assegnare il Pallone d'Oro a Lionel Messi anziché a Robert Lewandowski. Dopo che la Bild ieri sera aveva titolato "Scandaloso" sulla propria edizione online, oggi è il turno di Sky Deutschland, secondo cui "Lewandowski non meritava questa farsa". "Lewandowski infrange il leggendario record della Bundesliga di Gerd Müller con 41 gol - è il commento sul sito dell'emittente -, segna a raffica e colleziona titoli su titoli, a livello nazionale e internazionale, polverizzando un record dopo l'altro. E Messi? Certo, la superstar ha festeggiato la Coppa America con la nazionale argentina la scorsa estate. Ed è stato eccezionale nel corso del torneo. Niente da obiettare. Ma per il resto dell'anno l'argentino era sbiadito e il fascino degli anni passati è andato perduto". Ieri sera Messi dopo aver ricevuto il premio aveva chiesto a France Football di riconsiderare la decisione di non assegnare il Pallone d'Oro nel 2020 e di darlo a Lewandowski "perché lo avrebbe sicuramente vinto lui". "Robert - aveva poi aggiunto rivolgendosi al polacco del Bayern -, anche tu meriti di avere in casa questo trofeo". (ANSA).