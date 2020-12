Palmeri: "Milan, ecco la situazione Gomez. Offerto Davinson Sanchez"

Intervenuto con un editoriale su tuttomercatoweb.com, il giornalista Tancredi Palmeri ha fatto il punto del mercato rossonero.

Sul Papu Gomez: "Vedremo, quando ci sono tanti milioni di mezzo i valori più concreti sono quelli a cui viene applicato il tasso di cambio, ma intanto già in due hanno cominciato a tastare la situazione. Prima il Milan, che ha 15 milioni in pancia da spendere, e che potrebbe utilizzare Gomez anche per far sbassare la cresta a Calhanoglu in sede di rinnovo".

Su Davinson Sanchez: "E’ tutto? Quasi. Perché al Milan in cerca cianotica di un rincalzo difensivo è stato offerto Davinson Sanchez, difensore del Tottenham e della nazionale colombiana. Il costo non è a cuor leggero, e non si è ancora del tutto convinti della controprova tecnica, ma il nome è sul tavolo ed è valutato. E oggettivamente, se c’è uno che può dare la sua valutazione su un difensore senza mettere in mezzo il pericolo di kpi, quello è Paolo Maldini.