Pancaro: "Piatek e Paquetà hanno le stimmate del campione"

Giuseppe Pancaro, ex difensore del Milan, ha parlato ai microfoni di Sky Sport del"Con Rino siamo amici, siamo dello stesso paese e ci conosciamo da quando siamo bambini. Quando è venuto a Roma due settimane fa per la partita contro i giallorossi sono andato a trovarlo e gli ho fatto i complimenti perchè è stato veramente bravo nei momenti di difficoltà - in cui riceva critiche ingiuste - a mantenere la barra dritta e a stare equilibrato. Si è fatto volere bene dal gruppo, che lo segue ciecamente e oggi sta raccogliendo dei risultati straordinari, ma meritati. Il Milan è la squadra che dal mercato invernale ne esce più rinforzata di tutti, perchè sia Piatek che Paquetà hanno le stimmate del campione. Sono molto contento per quello che mi lega al Milan e a Gattuso".