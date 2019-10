Panchina Milan, Pioli dovrà dare una risposta alla Sampdoria entro le 22

Gianluca Di Marzio ha parlato su Sky Sport 24 del futuro di Stefano Pioli. Situazione che interessa sia Milan che Sampdoria: entrambe le squadre sono alla ricerca di un nuovo allenatore. Il noto esperto di mercato ha spiegato che sia i blucerchiati che i rossoneri hanno cercato Pioli, con il Milan che ha intensificato i contatti nelle ultime ore a causa delle difficoltà che sta trovando Spalletti per liberarsi dall'Inter. La Sampdoria, che aveva contattato il tecnico nato a Parma già in precedenza, gli ha posto un ultimatum: la sua risposta dovrà arrivare entro le ore 22. È possibile quindi che ci saranno ulteriori aggiornamenti già in serata, con il Milan pronto ad affondare su Pioli nel caso la situazione di Spalletti non dovesse sbloccarsi in tempi brevi.