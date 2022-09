Papin su Giroud: "Ha ancora fame, passione, voglia. Come Ibra? Deve gestirsi con saggezza"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Jean Pierre Papin, ex attaccante del Milan, ha parlato in un'intervista ai microfoni della Gazzetta dello Sport del suo connazionale francese che guida oggi l'attacco rossonero, Olivier Giroud. Queste le parole di Papin: "Ho sentito che si è un po’ lamentato dopo la sostituzione con la Dinamo perché vorrebbe giocare sempre. È un segnale meraviglioso, significa voglia, passione, fame: è il motore che gli permette di risultare determinante anche a 35 anni. Olivier vive di fiducia, sa cosa può dare e come: più l’asticella si alza, più diventa decisivo". E poi: "Può fare come Ibra? Zlatan è un fenomeno da studiare. Per un centravanti oggi è sempre più complicato reggere ad alto livello quando l’età avanza. Io mi sono fermato quando ho capito che non riuscivo a scattare come prima, quando non saltavo più in alto degli avversari... Giroud deve gestirsi con saggezza: deve essere consapevole che giocherà meno e girare a proprio favore questo aspetto. Se non chiederà troppo al suo corpo potrà mantenere certi standard. Segua Pioli, che sta dando prova di essere un gestore eccezionale di uomini".