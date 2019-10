Lucas Paquetà, fuori dall'undici titolare dalla trasferta di Verona, potrebbe rigiocare dall'inizio a Marassi contro il Genoa. Il brasiliano è in vantaggio su Calhanoglu in un ballottaggio per il ruolo di mezz'ala sinistra. Il brasiliano ha esordito in maglia rossonera proprio al Ferraris, in Coppa Italia, quando il Milan superò la Sampdoria 2-0 in Coppa Italia.