Pardo sul Milan dopo la Juve: "Troppo rispetto: deve provarci se vuole credere nello scudetto"

Termina tra i fischi di San Siro il big match tra Milan e Juve ma di "big" c'è stata solamente la noia che i 90 minuti hanno offerto, con i rossoneri che hanno concluso in porta solamente all'ultima conclusione, nemmeno pericolosa. Un'occasione sciupata per la squadra di Fonseca che doveva ssolutamente vincere per rientrare sulla vetta che invece ora rischia di allontanarsi ulteriormente. Come opinionista di DAZN, al termine della gara, ha parlato il telecronista Pierluigi Pardo.

Le parole di Pierluigi Pardo sul Milan: "Il Milan, soprattutto nei momenti difficili, quelli in cui c’era bisogno di personalità, il Milan si è rialzato: queste caratteristiche le ha. Fonseca rimprovera la mancanza di coraggio che la squadra ha avuto oggi: i rossoneri dovevano rischiare qualcosa di più. Pulisic è entrato bene ma non avete minuti in più. La chiave è stata nell’atteggiamento: troppo rispetto ma il Milan deve provarci se vuole credere nello scudetto"