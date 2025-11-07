Parma-Milan, Rabiot e Gimenez non saranno della partita

Oggi alle 07:30News
di Manuel Del Vecchio

Adrien Rabiot e Santiago Gimenez hanno svolto anche ieri un allenamento personalizzato e, come anticipato, non saranno a disposizione per la trasferta di Parma. Tutto regolare, invece, per il resto della rosa, Christian Pulisic compreso.

DOVE VEDERE PARMA-MILAN
Data: sabato 8 novembre 2025
Ora: 20:45
Stadio: Ennio Tardini, Parma
Diretta TV: DAZN, Zona DAZN, Tim Vision, Sky Sport
Web: MilanNews.it