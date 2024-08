Parma-Milan sarà la prima partita di Serie A trasmessa dal colosso americano CBS

Negli Stati Uniti c'è grande attesa per la sfida di sabato tra Parma e Milan. Il match del Tardini, comunque vada, entrerà nella storia. Il colosso CBS, tra le più importanti reti televisive statunitensi appartenente al gruppo Paramount, trasmetterà in diretta la sfida sui suoi canali. Sarà il primo match di Serie A trasmesso dall'emittente statunitense che, per l'occasione, avrà anche degli inviati sul posto, attesi in città nelle prossime ore.

Gli occhi degli Stati Uniti saranno puntati sull'atmosfera del Tardini e sullo spettacolo della Serie A. Per l'occasione, CBS ha intervistato in esclusiva Alessandro Circati, che sul match di sabato si è espresso così: "Ho sempre sognato fin da bambino di giocare contro i top club italiani che hanno vinto tutto. Non vedo l'ora, sarà bello".