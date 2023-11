Parolo: "Al Milan mancano le alternative ai titolari. Loftus-Cheek e Leao fanno la differenza"

vedi letture

L'ex calciatore Marco Parolo (oggi commentatore Dazn) è stato ospite in studio a Radio-Tv Serie A e ha parlato così del campionato, a partire dall'1-1 tra Juventus e Inter: "Dalla gara di ieri esce meglio la Juventus, perché l'obiettivo era quello di rimanere lì. L'Inter non scappa via, c'è una grande pressione per vincere lo scudetto e alla lunga può essere pesante trovarsi la Juve sempre lì. Secondo me la Juve a gennaio deve trovare un centrocampista da inserimento che possa inserirsi in area di rigore, perché Chiesa la svuota e crea spazi che a volte non vengono sfruttati".

Parolo ha continuato: "Esultanza polemica di Vlahovic? Posso capire togliersi qualche sassolino dopo 4-5 gol di fila, farlo alla prima partita mi sembra troppo - ha continuato Parolo -. Vuol dire che stai subendo troppo quella situazione, se tu sei forte te ne devi fregare. Lautaro quest'anno può battere il record di Immobile e Higuain di gol in una stagione, grazie anche al lavoro che fa Thuram. Il Milan? Cambia con Loftus Cheek e Leao, sono i due giocatori che fanno la differenza e mancano le alternative ai titolari che ha invece l'Inter. Poi comunque c'è la Juventus, io la metto lì".