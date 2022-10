Parolo su Rebic: "Pioli ha sempre detto che è importante, ma deve stare bene fisicamente"

MilanNews.it

© foto di www.imagephotoagency.it

Ai microfoni di DAZN, Marco Parolo, ex centrocampista, ha parlato così di Ante Rebic: "Pioli ha sempre detto che Rebic è importante. Gioca in modo diverso da Giroud, quindi dà qualcosa di diverso al Milan. Per lui è fondamentale stare bene dal punto di vista fisico. Non dimentichiamoci che ha giocato la finale di un Mondiale".