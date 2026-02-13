Parte da Pisa la rincorsa all'Inter: al Milan serve un filotto prima del derby
Il Milan è attualmente secondo in classifica a -8 dall'Inter, ma i rossoneri hanno una partita in meno che recupereranno mercoledì a San Siro contro il Como. Tra meno di un mese è in programma il derby di Milano e il Diavolo punta nelle prossime settimane ad accorciare la distanza dai nerazzurri. Per farlo, come riferisce oggi il Corriere della Sera, i rossoneri dovranno fare prima di tutto un filotto di vittorie contro Pisa, Como, Parma e Cremonese. E poi dovranno sperano in qualch passo falso della squadra di Chivu che domani sarà impegnata nel big-match contro la Juventus e che, prima del derby, avrà da giocare anche due match di Champions League contro il Bodo/Glimt e la seminale di andata di Coppa Italia contro il Como.
SERIE A - 25° TURNO DI SERIE A ENILIVE
VENERDÌ 13/02
ore 20.45, Pisa-Milan
SABATO 14/02
ore 15, Como-Fiorentina
ore 18, Lazio-Atalanta
ore 20.45, Inter-Juventus
DOMENICA 15/02
ore 12.30, Udinese-Sassuolo
ore 15, Parma-Hellas Verona
ore 15, Cremonese-Genoa
ore 18, Torino-Bologna
ore 20.45, Napoli-Roma
LUNEDÌ 16/02
ore 20.45, Cagliari-Lecce
