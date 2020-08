Partnership Milan-EA, San Siro in esclusiva su FIFA

Nella giornata odierna è stato annunciato il nuovo accordo fra Milan ed Electronic Arts, con i rossoneri che diventano Premium Partner del calcistico creato e prodotto dallo sviluppatore canadese. In seguito a questo sodalizio l'unico videogame in cui sarà possibile utilizzare San Siro, stadio di Milan ed Inter, sarà per l'appunto FIFA 21, in uscita su PS4, Xbox One e PC a partire dal 9 ottobre e in seguito sulle console di nuova generazione PS5 e Xbox Series X, come si può leggere dal comunicato diramato dalla società rossonera: "Per la prima volta nella storia del Milan, gli appassionati avranno l'opportunità di giocare come i rossoneri nell'iconico stadio di San Siro solo grazie a EA SPORTS ™ FIFA".