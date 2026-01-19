Pasotto: "Volendo usare il parametro di Allegri, il Milan ha guadagnato in una sola giornata tre punti secchi sul quinto posto"

vedi letture

Marco Pasotto, giornalista, si è così espresso su gazzetta.it raccontando e commentando Milan-Como: "Volendo usare il parametro di riferimento prediletto di Allegri, il Milan grazie al gol decisivo di Fullkrug ha guadagnato in una sola giornata tre punti secchi sul quinto posto. Comfort zone da piazzamento Champions: concetto innegabile quanto prezioso. Poi, però, soltanto tre piani più in su c’è l’Inter appollaiata su una vetta che continua a fare l’occhiolino: dai, vieni a prendermi. E allora diventa complicato farsi ingabbiare dal pensiero minimalista di Max: il Diavolo continua a restare in scia scudetto ed è un dato di fatto al netto di tutte le cautele dialettiche. La vittoria sul Lecce – lontanissimo parente della squadra vista mercoledì scorso con l’Inter nello stesso stadio – mantiene i nerazzurri sul radar del Diavolo e le dovute distanze da chi insegue. Stavolta, niente mal di piccole. Il Lecce, con la vittoria della Fiorentina, si ritrova terzultimo: passo indietro nella classifica e nella propria espressione calcistica. ​

San Wladimiro dopo aver visto Loftus-Cheek lisciare un gol fatto da due passi, non ha potuto fare nulla al minuto numero 76: tre giri di lancetta dopo essere entrato, Füllkrug si è preso il gusto del suo primo gol in rossonero alla seconda apparizione a San Siro. Lavoro eccellente di Saelemaekers in fascia e palla planata alla perfezione sulla testa del tedesco, sepolto nei festeggiamenti da tutti i compagni in campo e pure in panchina. C’è vita là davanti oltre a Pulisic e Leao".