Pasqualin: "Credo che il Milan dovrà cedere un big"

Claudio Pasqualin, intervenuto su TMW Radio, ha parlato così delle possibili prossime mosse di mercato del Milan: "Credo dovrà per forza muoversi cedendo un big, visto il passivo in bilancio. Mi aspetto che il club rossonero ascolti offerte per Suso e Donnarumma. Paquetá? Immagino piaccia al PSG, Leonardo è un suo estimatore: se decidono di prenderlo, non credo ci saranno molte opposizioni".