Pastore: "Morata giocatore di rendimento. La vittoria dell'Europeo potrebbe però dargli meno foga di rifarsi"

vedi letture

In occasione dell'ultima puntata del podcast di Cronache di Spogliatoio 'Euro Cronache' durante la rubrica "Apriamo i rubinetti", il giornalista de Il Foglio Giuseppe Pastore ha parlato dell'uomo del momento, quantomeno in Italia e Spagna, Alvaro Morata, che nella giornata è difatti diventato un nuovo calciatore del Milan dopo le visite mediche svolte a Madrid e la firma sul contratto. Queste le sue dichiarazioni.

Morata al Milan, avendo vinto l'Europeo, potrebbe avere quel quid in più in fase realizzativa?

"Potrebbe averlo in meno visto che magari l'ambizione di un obiettivo così importante potrebbe dargli meno foga di rifarsi. Però sicuramente è un giocatore di rendimento, secondo me poi il Milan andrà a fare un altro giocatore offensivo, è una squadra che come l'anno scorso mi è sembrata essere più quotata all'attacco che alla difesa. Quindi per un attaccante mi sembra essere una scelta comunque buona".