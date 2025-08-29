Patrick Cutrone lascia il Como: il suo saluto a città e tifosi

Patrick Cutrone lascia il Como, l'ex rossonero si è trasferito in prestito al Parma dove avrà più spazio per giocare. Un addio sofferto dopo essere stato uno degli eroi della promozione in Serie A ed essendo nativo delle zone lariane. Questo il messaggio sentito di Cutrone a tifosi e città, pubblicato sul suo profilo Instagram:

"Ci sono legami che non finiscono mai. Da casa non te ne vai mai per davvero, perché casa la porti dentro, ovunque tu vada. Como è la mia casa: qui sono nato, qui sono cresciuto, qui c’è la mia famiglia e qui sono diventato uomo, marito e papà. Sono stati tre anni intensi, nei quali abbiamo fatto la storia di questo club insieme. Momenti vissuti con e per questa maglia che rimarranno indelebili per sempre: gioie, sacrifici, battaglie, tutte affrontate con orgoglio e passione".



Conclude così Patrick Cutrone: "Grazie a tutti coloro che hanno fatto parte di questo percorso. E voi, tifosi, sappiate che con la vostra passione ed energia avete reso tutto ancora più speciale. Le strade della vita possono prendere direzioni diverse, ma le radici rimangono solide e immutate. Como sarà sempre casa".