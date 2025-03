Paura per il fratello di Joao Felix: crolla a terra privo di sensi ma si riprende poco dopo

Hugo Félix Sequeira sta cercando di seguire le orme del fratello Joao ed è uno dei giovani talenti in forza - per ora - alla seconda squadra del Benfica. Solo una settimana fa era in panchina nella partita di andata della Champions League persa contro il Barcellona per 1-0 e ieri ha giocato con le "riserve" nella partita di campionato (seconda divisione) contro il Portimonense. Al 49', dopo un duro scontro con Lucas Araújo (testa a testa), il classe 2004 è crollato a terra privo di sensi.

I servizi sanitari sono intervenuti immediatamente per soccorrere il numero 79: lo hanno adagiato su un fianco e hanno subito chiesto la barella. Per fortuna, Hugo ha ripreso conoscenza dopo pochi secondi e gli è stato messo un collare cervicale per immobilizzare la zona colpita. Poi è stato portato via tra gli applausi del pubblico presente sugli spalti.

A fine giornata, il giocatore ha voluto rassicurare tutti: "Ho già fatto tutti gli esami e va tutto bene. È stato solo uno spavento. Volevo ringraziarvi tutti per i vostri messaggi e la vostra preoccupazione. Ora sono concentrato sulla mia guarigione, che dovrebbe essere rapida. Non vedo l'ora di aiutare la squadra domenica prossima", ha scritto sui social.