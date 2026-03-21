Pavlovic, che gol! È il quarto centro stagionale per il difensore serbo

Pavlovic, che gol! È il quarto centro stagionale per il difensore serboMilanNews.it
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Oggi alle 19:00News
di Andrea La Manna

Al 37' del primo tempo i rossoneri sono passati in vantaggio contro il Torino con un grandissimo gol di Pavlovic che riceve palla poco più avanti della trequarti, la lascia rimbalzare e fa poi partire un destro potentissimo che dopo aver preso la parte interna della traversa, entra in rete. Con questo gol il serbo arriva a quota quattro in stagione dopo il quello alla prima giornata con la Cremonese, il gol vittoria contro la Roma e il gol al 90' contro la Cremonese al ritorno. 