Pazzo Verona a Udine: prima recupera due gol, poi torna in svantaggio e pareggia all'ultimo secondo

vedi letture

Partita pazza a Udine, dopo Verona e Udinese hanno dato spettacolo per un match pieno di emozioni. I gialloblu riescono ad annullare il doppio vantaggio della squadra di Cioffi, pareggiando con un Djuric e una super rovesciata di Ngonge. L'Udinese si riporta avanti con il colpo di testa di Lucca, ma all'ultimo respiro il Verona trova il pareggio con l'incornata di Henry, sfruttando un errore in uscita di Silvestri.

L'Hellas Verona di Baroni resta al penultimo posto, ma questo pareggio potrebbe salvare la panchina dell'allenatore. Sotto di due gol dopo mezz'ora, la squadra scaligera era riuscita a trovare il pari con Djuric e con la splendida rovesciata di Ngonge, ma poi è tornata in svantaggio al 72esimo. Però al 97esimo, sul cross di Ngonge, ecco il colpo di testa di Henry che ha sfruttato anche l'uscita a vuoto di Silvestri per depositare il pallone in fondo al sacco e trovare un punto importantissimo sia per la classifica che per il morale