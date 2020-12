Pecorino racconta l'esperienza al Milan: "È stata bellissima, mi chiedevo se Ibra fosse realmente lui"

Emanuele Pecorino, ex attaccante delle giovanili del Milan, rientrato a Catania al termine del prestito, ha parlato ai microfoni di Sky Sport: "E' stata un'esperienza bellissima, sotto tutti i punti di vista, sia umani sia professionali. Mi ha fatto crescere, il primo anno fuori casa non è stato facile. E' stato emozionante allenarsi con campioni come Ibrahimovic, mi chiedevo se fosse realmente lui. Per un ragazzino nato a Catania giocare con Ibrahimovic è il massimo".