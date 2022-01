Pelè dimesso, ma le sue condizioni tornano a preoccupare: ci sarebbero metastasi diffuse

Brasile nuovamente in ansia per Pelè: il campione 81enne è stato ricoverato per due giorni per un ciclo di chemioterapia. Le sue condizioni sono "clinicamente stabili" e già ieri l'ex calciatore è stato dimesso, ma secondo ESPN quest'ultimo infausto periodo avrebbe registrato l'estensione del tumore al colon (che lo aveva costretto all'intervento chirurgico lo scorso settembre) anche a fegato, intestino e polmoni.

Al momento non sono giunte conferme ufficiali dal diretto interessato o le persone a lui vicine, ma la suddetta notizia è stata rilanciata da varie testate brasiliane e internazionali riaccendendo un allarme sullo stato di salute di O Rei.