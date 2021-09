Pelé si allena in ospedale dopo la terapia intensiva: "Mi sento un po’ meglio ogni giorno"

Il 4 settembre scorso Pelé è stato operato per un sospetto tumore al colon. E' rimasto in terapia intensiva fino al 14 settembre, prima di essere trasferito in una stanza normale. E oggi, tramite i social, ha mostrato i suoi progressi tramite un video pubblicato su Instagram in cui vede il tre volte campione del mondo pedalare su una cyclette. "Pubblico questo video realizzato oggi da mia moglie per condividere con voi la mia gioia. Sono circondato da affetto e supporto e mi sento un po' meglio ogni giorno. Pedalando così tornerò presto al Santos, no?", scherza la leggenda brasiliana.