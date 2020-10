Pelé: "Spero Dio mi riceva come fanno qui in terra"

(ANSA) - ROMA, 21 OTT - "Grazie per i tanti messaggi e gli auguri che già mi sono arrivati in vario modo. Ma per prima cosa dico grazie a Dio che mi ha fatto arrivare a questa età, in salute e lucido. Non tanto intelligente, ma lucido". Con questa battuta Pelé, tramite video messaggio diffuso da alcuni media brasiliani, 'inaugura' le celebrazioni che i suoi connazionali gli dedicheranno in questi giorni per gli 80 anni che O Rei compirà venerdì.. "Spero che quando andrò in cielo - dice ancora Pelé - Dio mi riceva nella stessa maniera in cui tanta gente mi riceve qui in terra, per via del nostro amato calcio". (ANSA).