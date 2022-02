Pellegatti: "Adli è un giocatore trascinante. Ora è anche capitano del Bordeaux"

Carlo Pellegatti, nel consueto video mattutino pubblicato sul suo canale YouTube, ha parlato di Yacine Adli, calciatore acquistato dal Milan lo scorso agosto ma rimasto in prestito al Bordeaux. Pellegatti ha detto: “Parlo di lui perché ho buone notizie da portare. Adli gioca ora nel Bordeaux, una squadra che va male per questioni economiche nonostante sia un club storico in Francia. Hanno una situazione difficile. Adli è diventato il capitano di questa squadra, il simbolo. Significa che hanno visto in lui un giocatore carismatico, trascinante, che sta facendo di tutto per salvare il Bordeaux. Lui potrebbe non avere nessuno stimolo dato che è già del Milan, eppure è lì a lottare. Questo ragazzo è già un campione di testa, di cuore…poi vedremo se lo diventerà anche sul campo. Sono sicuro che darà tutto per il Milan”.