Pellegatti avvisa: “Contento che giochi Camarda, ma non è che se non va bene lo bocciamo subito”

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Le parole di Carlo Pellegatti in commento alla formazione del Milan contro il Salisburgo.

Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato della formaizone che stasera dovrebbe scendere in campo contro il Salisburgo e ha ripreso le parole di Arrigo Sacchi. Questo il suo commento.

"Sono contento innanzitutto che debutti Camarda. Vediamo. Ma non è che attenzione, non è che se poi non andrà benissimo, perché anche lui deve trovare l'occhio del centravanti, lo bocciamo domani. Camarda, mi auguro che faccia una buona prestazione. Intanto, intanto sono fiducioso che di fianco a Camarda ci siano Cisse, Hutchinson che sono giocatori giovani, propositivi e potrebbe essere un Milan sorprendente".