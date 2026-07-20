Pellegatti commenta felice: "Parlo di Milan Futuro e torno a sorridere, mi auguro di vedere un bel calcio"

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Le parole di Carlo Pellegatti su Milan Futuro e il nuovo progetto rossonero con l'arrivo del tecnico spagnolo Sergio Navarro

L'estate rossonera prosegue tra un calciomercato, al momento leggermente frenato e le solite molteplici riflessioni. C'è chi si divide tra prima squadra e Milan Futuro con un tema unico: i giovani. Sì perchè dopo due stagioni alquanto negative, prima con Bonera e poi con Massimo Oddo come allenatore, Milan Futuro ha deciso di dare una netta sterzata al proprio progetto chiamando sulla panchina un esperto del calcio spagnolo. Sergio Navarro. Di questo, ne ha parlato così Carlo Pellegatti nel suo canale YouTube, analizzando anche l'amichevole di ieri a Milanello tra prima squadra e Under 23.

TEMA MILAN FUTURO - PELLEGATTI COMMENTA

"Mi è tornato un po' di sorriso parlando di Milan Futuro perché m'han detto mi sembra una scelta intelligente quella di mettere un maestro, un professore come dicono Sergio Navarro è un allenatore che viene dalla scuola di Bilbao, una scuola prolifica, quindi mi auguro di vedere giocare bene, mi viene voglia anche di andare a vedere per non intristirmi come nelle scorse annate".