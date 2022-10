MilanNews.it

Carlo Pellegatti, intervenuto a "Tutti convocati" su Radio 24, ha rilasciato queste parole su Charles De Ketelaere: "De Ketelaere mi sembra un filino in confusione, lo metterei un attimo a parte per dargli fiducia. Calhanoglu? No dai ancora lui, accetto tutto ma non fatemi parlare di Calhanoglu".