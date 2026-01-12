Pellegatti e i due pareggi consecutivi: “Col Genoa partita brutta, a Firenze più recriminazioni”

Durante la puntata di ieri sera di Pressing, Carlo Pellegatti ha analizzato le analogie e le differenze dei due pareggi consecutivi raggiunti dal Milan contro il Genoa e contro la Fiorentina. Queste le sue parole:

La differenza tra il pareggio con il Genoa e con la Fiorentina- "Il pareggio di giovedì è stato figlio di una prestazione non bella, il finale di partita molto simile. Oggi ci sono state tre, quattro limpide occasioni. Pulisic, che di solito non sbaglia, ha sbagliato e quindi ci sono delle recriminazioni. Poi è chiaro che la partita finisce in quella maniera e quindi ci sono recriminazioni anche per i tifosi della Fiorentina, però secondo me più recriminazioni oggi rispetto alla partita col Genoa. Voglio solo dire una cosa, ci tengo, lo step on foot di Ostigard che è sempre bello assodato, al Milan non è stato concesso"