Pellegatti estasiato: “Maignan straccia Zanichelli. Già 10 i punti portati dal francese”

Durante il primo tempo di Milan-Lazio, l'unico vero giocatore rossonero che ha fornito una prestazione positiva è stato il solito Mike Maignan che, al primo minuto, ha effettuato un vero miracolo su un colpo di testa di Gila che, tutto solo, ha colpito di testa da centro area, pensando di aver battuto il portiere francese. Ma così non è stato, e dunque, visto il risultato finale per 1-0, anche questa volta sui 3 punti dei Milan c'è lo zampino del capitano. Tutto questo è stato commentato da Carlo Pellegatti nel suo canale Youtube. Queste le sue parole:

“Che partita anche oggi tremenda dopo un primo tempo che possiamo scrivere fra i più brutti della stagione, forse fra i più brutti dell’anno, siamo ancora caduti dentro dicendo ‘Eh però si fa troppa fatica’. Un primo tempo che ha avuto un cammeo, che ha avuto un fiore, un cammeo, una perla, la solita griffe di quello straordinario portiere che fra 32 giorni potremmo perdere se firmasse per un’altra squadra, il signor Mike Maignan. Colpo di testa di un giocatore della Lazio, e Mike è riuscito ad arrivare a palmo aperto, una parata straordinaria, ammirabile. Ho un problema con Maignan, continuo a sfogliare lo Zanichelli, il mio vocabolario che ho sempre tenuto per cercare nuovi aggettivi, io una volta a un giocatore del Milan l’ho anche definito straccia Zanichelli, Maignan è uno straccia Zanichelli, non ho più aggettivi per Maignan, e se penso che fra 32 giorni posso perderlo impazzisco, io impazzisco all’idea di perdere un altro portiere che attenzione, dobbiamo aggiornare, erano 8 i punti perlomeno regalati, sono già diventati 10, perché il Milan vince ma senza quella parata non so come sarebbe finita. Nel primo tempo l’unico cammeo è stato Maignan. Il resto un Milan prevedibile, lento, un Milan che sul piano delle individualità, sul piano del gioco, veramente fra i più brutti di questo 2025”