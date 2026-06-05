Pellegatti evidenzia: “L’allenatore dovrà rivoluzionare tutto, c’è tanto da fare. Da capire come saranno gestiti i ritorni dai prestiti”
Nei canali YouTube di Carlo Pellegatti e Sandro Sabatini, i due noti giornalisti hanno parlato di vari temi legati alla situazione attuale in casa Milan. Queste le parole di Carlo Pellegatti.
"Poi alla fine vanno in campo Glasner o Jaissle, tu lo vedi il Milan dell'anno scorso che fa con questi giocatori del pressing, cioè si tratta di rivoluzionare la preparazione, lo spirito, la corsa, bisogna prendere giocatori adatti, insomma c'è tanto tanto da fare, non sappiamo quanto sarà il budget. Per Rangnick, io spero sempre in Rangnick, sarà un lavoraccio perché gli arrivano a Milanello Bennacer, Chukwueze, Bondo, Terracciano, Musah, questi giocatori che sono stati prestati. C'è da vedere poi Rabiot, Modric, Maignan. Fino adesso i giocatori non sono stati contattati da nessuno. Magari un colloquio può servire a convincerli del bontà del del progetto".
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