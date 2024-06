Pellegatti: "Milan senza italiani? Per Cambiaso ti chiedono 25 milioni, allo stessa cifra mi tengo Pulisic"

Carlo Pellegatti, noto giornalista e tifoso milanista ha parlato così del calciomercato dei rossoneri e della mancanza di italiani nella rosa del Milan. Queste le sue considerazioni raccontate sul proprio canale Youtbe.

Pellegatti sulla mancanza di giocatori italiani al Milan: "Si parla di un Milan senza matrice italiana. Però io capisco le scelte degli ultimi anni di non prendere italiani. Contro la Spagna abbiamo visto la Nazionale e il livello medio, sul piano tecnico dominata. E i giocatori italiani costano tutti tanto, ti chiedono subito 30-40 milioni. Per la stessa cifra vado a prendere un giocatore straniero. Ha più intensità e si misura in campionati più competitivi del nostro. Per Cambiaso ti chiedevano 25 milioni, allo stesso prezzo mi tengo Pulisic".