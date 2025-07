Pellegatti: "Non voglio sentir dire che anche se non arriva Jashari ne abbiamo sei a centrocampo, perché Musah non può giocare nei tre in mezzo”

Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso a TMW Radio nel programma 'Calciomercato e Ritiri' sul calciomercato del Milan: "L'uscita con l'Arsenal? Ha perso 1-0, ha tenuto abbastanza bene in difesa, hanno faticato sulla destra, Leao ha giocato centravanti ma le cose più belle le ha fatte a sinistra. Ricci, se il Milan ha controllo di palla, lo si vede, ma quando il Milan soffre fa fatica, scompare. Non ha portato molto questa partita ad Allegri, la condizione fisica è quella che è ma è anche un Milan che non vedremo mai in campionato. Non voglio sentire dire che tanto in difesa a destra siamo a posto, perché non è così. Serve un terzino. Non voglio sentir dire che anche se non arriva Jashari ne abbiamo sei a centrocampo, perché Musah non può giocare nei tre di centrocampo e anche oggi lo ha dimostrato. Jashari pareggia l'uscita di Reijnders, se non arriva è un downgrade per ora, anche con Ricci e Modric".

LE MANOVRE A DESTRA

In attesa di capire cosa ne sarà di Ardon Jashari, e prima ancora di affondare il colpo sull'attaccante, il Milan lavora per rinforzare le corsie laterali della formazione di Max Allegri. Il primo rebus è stato risolto, visto che l'erede di Theo Hernandez sarà, o meglio, è Pervis Estupinan, quindi manca da risolvere quello sulla fascia opposta, anche se dalle parti di via Aldo Rossi avrebbero le idee piuttosto chiare su chi andare a puntare.

In merito a questo scrive questa mattina Il Corriere dello Sport "Ecco Estupinan. Rilancio per Doué", essendo il francese dello Strasburgo la scelta numero uno sulla destra. A quanto pare il Milan avrebbe anche alzato la sua ultima offerta, non perdendo comunque di vista Wilfried Singo, la prima alternativa a Doué.