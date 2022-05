Pellegatti: “Rallentamento per le firme con Invescorp, spero arrivino più avanti possibile”

MilanNews.it

Carlo Pellegatti ha parlato del passaggio di proprietà sul suo canale: “Le ultime notizie circa le trattative per il passaggio di proprietà da Elliott e Investcorp parlano di un rallentamento per quello che riguarda le firme. Nessuna paura e nessun timore, queste firme arriveranno, ma se devo essere sincero spero che arrivino più avanti possibile. In questo momento il mare è completamente calmo e senza increspature, così spero che firme e closing vengano rimandate a fine mese quando la squadra finirà il campionato”.