Pellegatti: “Situazione del Milan anomala e preoccupante, parole di Leao gravi ma non mi interessano”

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Carlo Pellegatti parla delle differenze tra i problemi della Lazio e del Milan e commenta le parole di Leao che definisce gravi ma non importanti in questo momento attuale.

Carlo Pellegatti, intervenuto durante Maracana di Radio TMW, ha parlato del futuro del Milan e di quello che sta accadendo nelle ultime ore. Queste le sue parole.

"C'è differenza tra quanto sta accadendo al Milan e alla Lazio. Alla Lazio che è un proprietario italiano che decide, un ds, un allenatore in pectore, poi ci sarà un capo scouting, cosa che al Milan manca completamente. I problemi della Lazio li conosciamo, quelli del Milan sono: disaffezione totale, minacce di non fare abbonamenti, prima volta della storia in cui non c'è una figura apicale in società. Difficile che manchino ad, dg e allenatore in un'azienda. La situazione del Milan è anomala, preoccupante, per il presente e per il futuro. Ora non si sa se Rangnick accetterà, se ha avuto delle rassicurazioni, io la vedo bene come soluzione quella di affidarsi a lui ma c'è la variabile Ibrahimovic. Tare? E' un professionista, che va via senza aver potuto lavorare. Le parole di Leao? In questo momento sono le cose che mi danno meno emozioni. Sono parole gravi che possono danneggiare il club. In questo momento però interessa altro".