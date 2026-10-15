Pellegatti spiega: “Camarda fa movimenti che nessuno nel Milan fa, stasera può prendere fiducia”

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Carlo Pellegatti esprime la sua idea in merito a Luka Modric e all’importanza che ha nel centrocampo rossonero.

Nel suo canale YouTube, direttamente da Salisburgo a poche ore dal match ha parlato Carlo Pellegatti ed ha espresso la sua idea su Luka Modric e sull'importanza che attualmente ha nel Milan. Queste le sue parole.

"Camarda come caratteristiche è un giocatore che non si inventa il gol, finalizza il gol. È il giocatore che a livello di movimenti è unico nella rosa del Milan. Il movimento sul primo palo, attaccare il primo palo per poi staccarsi per cercare il colpo di testa. Soprattutto ci auguriamo che questa sera Camarda inizi bene con qualche assist, con qualche tocco al compagno, con qualche conclusione coraggiosa perché poi prende fiducia e soprattutto i compagni gli affidano palloni importanti, hanno fiducia in lui. Quindi questa sera non è una partita banale sul piano anche del futuro e del futuro dell'Europa League".