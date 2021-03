Pellissier sul Milan: "Ibrahimovic a Sanremo non è un problema"

Intervistato da Tuttomercatoweb.com, Sergio Pellissier, tra le altre cose, ha parlato anche delle due milanesi: "L’Inter ha preso consapevolezza della propria forza: è lanciata verso lo Scudetto. Credevo molto nel Milan. Ma la rosa ha qualcosa in meno dell’Inter che ha una marea di giocatori in più. Tra coppa e campionato diventa difficile. E l’Inter non perde più". Una considerazione anche sulla partecipazione di Ibrahimovic a Sanremo: "In Italia cerchiamo sempre la polemica, qualcosa per distruggere ciò che è stato creato. Nessuno ad inizio campionato avrebbe potuto pensare che il Milan fosse secondo e si giocasse il primo posto. Ibra a Sanremo non è un problema".