Per Fonseca è il secondo esonero in carriera: era successo anche al Porto

vedi letture

Il Milan ha ufficialmente esonerato Paulo Fonseca. Il tecnico portoghese, che aveva dato la notizia a tutti già ieri sera uscendo da San Siro ai microfoni di Sky Sport, è stato sollevato dall'incarico questa mattina con un comunicato di poche righe in cui la società lo ringrazia anche per la sua professionalità. Si tratta del secondo esonero nella carriera di Fonseca a stagione in corso: il primo risale a quasi undici anni fa quando nel marzo 2014 fu licenziato dal Porto.

Questa la nota ufficiale del Milan: "AC Milan comunica ufficialmente di avere sollevato Paulo Fonseca dall'incarico di allenatore della Prima Squadra maschile. Il Club ringrazia Paulo per la grande professionalità e gli augura il meglio per il futuro".