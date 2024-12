Per Fonseca Tomori è un giocatore importante. Ordine: "In caso di cessione sarebbe ufficiale la frattura tra le idee di allenatore e società"

Durante la conferenza stampa alla vigilia di Milan-Roma mister Paulo Fonseca, rispondendo ai rumor che vedono Fikayo Tomori in ottica Juventus, ne ha parlato come un giocatore molto importante all'interno della rosa e dello spogliatoio. Franco Ordine, intervistato da Carlo Pellegatti, dice la sua sulla situazione e sugli eventuali scenari futuri.

Fonseca, come ha fatto per Saelemaekers in estate, dice che per lui Tomori è importante:

“Se il Milan dovesse cedere Tomori, dal mio punto di vista commettendo un errore fatale dandolo alla Juve, è evidente che da quel punto diventa ufficiale la frattura netta tra l’idea e le convinzioni che ha l’allenatore e l’idea e le convinzioni che ha la società. Si assumono secondo me una responsabilità molto più grave di quella che si sono assunti con Saelemaekers, che si può anche spiegare perché lì serviva la punta con Jovic che non dava garanzie fisiche. Mentre con Kalulu ti sei reso conto che il famoso editto Ramaccioni, che recita “Puoi sbagliare a comprare un giocatore, ma non si può sbagliare a cederlo”, è vero”.