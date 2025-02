Perché Joao Felix non è stato sostituito col Feyenoord? Conceicao: "Gimenez era stanco"

Sergio Conceiçao ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Torino. Il tecnico portoghese risponde anche sulle domande relative all'eliminazione dalla Champions per mano del Feyenoord:

Può spiegare perché Joao Felix non è stato sostituito?

"Sono l'allenatore e faccio le mie scelte. Gimenez aveva avuto dei problemi nelle ultime settimane, gli ho chiesto come stava e mi ha detto che era stanco. O mettevo un altro centravanti come Abraham o un giocatore per avere più mobilità".

Come sta la squadra?

"Dopo una partita si inizia subito a lavorare per quella dopo. Ho visto il gruppo già concentrato, anche se ovviamente l'eliminazione ha fatto male a tutti. Avevamo preparato bene la partita, ma nel calcio contato tanto gli episodi. Io dico sempre che il calcio è semplice, ma dentro a questa semplicità ci sono tante cose complesse. Dobbiamo continuare la nostra evoluzione e a lavorare. Il tempo è poco, anche per colpa nostra perchè potevamo essere già agli ottavi di Champions. Dobbiamo pensare al quarto posto e alla Coppa Italia. Oggi ho visto bene i ragazzi".