Perché non basare il modulo su Leao, il giocatore più forte? Pioli spiega

© foto di © DANIELE MASCOLO

Stefano Pioli, tecnico rossonero, è presente in conferenza stampa al termine di Inter-Milan, derby perso 1-0 dai rossoneri.

MN - Se Leao è il giocatore più forte della squadra, perché non basare la tattica di gara su di lui?

"Ho fatto le scelte che ritenevo le migliori, le rifarei. Origi doveva lavorare in verticale su Giroud. Non credo sia stata colpa di Origi, ma credo sia stata la poca tranquillità, il possesso palla, il baricentro troppo basso, abbiamo sbagliato troppi palloni e non siamo stati propositivi in fase offensiva".