Perin elogia Spalletti e lo paragona con Max Allegri per una caratteristica

Intervistato dai colleghi di TMW, il portiere della Juventus Mattia Perin ha non solo parlato dell'importante impatto che Luciano Spalletti ha avuto sull'ambiente bianconero, ma anche dei suoi ex allenatori, come Massimiliano Allegri, con il quale ha giocato 46 partite in carriera.

Cosa hai carpito dai tanti allenatori avuti?

“Tante cose. Per esempio Max Allegri aveva una genialità e delle letture fuori dal comune, è una cosa che rivedo in Spalletti. Li unisce anche la la territorialità: si vede che in Toscana c’è un pizzico di genio. Ho imparato qualcosa da tutti, ormai ho 33 anni e cerco di apprendere il più possibile, perché poi mi piace restituire tutto ai più giovani".

Spalletti è tatticamente tra i migliori avuti?

“Tra i migliori, sì. Ma ho avuto la fortuna di avere grandissimi allenatori e ogni tanto ci penso: ho avuto Gasperini, Conte, Allegri, Spalletti. Da tutti ho imparato tanto”.