Perrone: "Milan? Doveva vendere prima Donnarumma. Ora rischia di non farselo pagare come merita"

Roberto Perrone, giornalista e scrittore, a Sky Sport ha parlato del Milan e della situazione dei rossoneri: “Con questi bilanci le altre società tendono a non strapagare i giocatori. Secondo me dovevano vendere Donnarumma nell’estate della contestazione, quando i tifosi gli lanciarono i dollari. Adesso veramente corrono il rischio di non farselo pagare quanto merita.”