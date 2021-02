Piá: "Corsa scudetto? Il Milan ha la consapevolezza di essere una squadra forte"

Ex calciatore e oggi procuratore, Ignacio Piá ha parlato così dei rossoneri in chiave lotta scudetto su Sky Sport 24: "Il Milan ha la consapevolezza di essere una squadra forte. Erano partiti piano piano, zitti zitti, e invece hanno preso fiducia. È una squadra che anche nei momenti di difficoltà, quando sono capitate quelle poche sconfitte, hanno avuto la forza di reagire. È un segnale importante per una squadra che lotta e vuole lottare. In questo momento penso che sia la squadra con più mezzi a livello di gruppo e di solidità per arrivare fino in fondo per lo scudetto”.