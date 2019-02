Non è stata una sfida semplice quella dell’Olimpico per Piatek. Il centravanti rossonero, infatti, è il giocatore che ha toccato meno palloni nell’arco dei novanta minuti, soltanto 26. Inoltre, per la prima volta il polacco non ha segnato in una gara in cui è stato schierato nella formazione titolare dal tecnico Gennaro Gattuso.