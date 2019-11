Piatek, il Napoli per rilanciarsi? Con i partenopei i suoi primi gol in rossonero

Krzysztof Piatek sta vivendo una stagione certamente complicata: tre soli gol per il polacco, dei quali due su calcio di rigore, un bottino troppo misero per un giocatore che avrebbe dovuto trascinare il Milan. Alla ripresa del campionato i rossoneri affronteranno il Napoli, squadra con la quale l'ex Genoa iniziò a segnare con la maglia rossonera: fu proprio in Coppa Italia contro i partenopei che il classe '95 realizzò i suoi primi gol milanisti, firmando una doppietta che portò il Diavolo in semifinale. Chissà che il Pistolero non possa rilanciarsi proprio contro il Napoli a San Siro.