Intervenuto in conferenza stampa, Stefano Pioli si è espresso su Caldara e Gabbia, tra le opzioni in difesa per sopperire all'infortunio di Duarte: "Caldara sta bene ma non benissimo, giocherà con la Primavera per dare ritmo e intensità. Gabbia ha fatto molto bene con l'Under, è giovane e affidabile e aspetta di essere chiamato".