Pioli a Milan TV: "I miei ragazzi sono da due anni al vertice, meritano più credibilità"

Mister Pioli ha parlato a Milan TV nel post partita di Lazio-Milan. Queste le sue dichiarazioni dopo la grande vittoria all'Olimpico:

Cosa ha detto negli spogliatoi a fine primo tempo? “Ho detto che avevamo cominciato male la partita ma poi avevamo ripreso bene con idee e lucidità, c’erano le situazioni per provare a vincere. I miei ragazzi sono forti, straordinari dal punto di vista mentale: non l’inizio che ci aspettavamo ma c’è stata una grandissima reazione”.

Sui tifosi: “Difficile spendere altre parole per i nostri tifosi, ci danno una carica e un’energia incredibile: la carica che mettiamo in campo è anche merito loro”.

Il Milan ha sette vite come i gatti? “Ho detto ai miei giocatori che al loro posto sarei arrabbiato, con tutto quello che hanno dimostrato in questi due anni meriterebbero un po’ più di credibilità per quello che stanno facendo. Io ci sono abituato, perché io da quando alleno dove sono arrivato non sono mai stato un salvatore della patria ma ho dovuto sempre sudarmi e meritarmi tutto. I miei giocatori hanno dimostrato di essere forti. Non siamo lì per caso, siamo stati sempre al vertice. Dobbiamo continuare con questa determinazione. Non siamo perfetti e non lo saremo mai ma abbiamo uno spirito che mi rende molto orgoglioso”.

Sulla partita: “La cosa più bella è vivere queste emozioni, quando dai molto e ricevi molto: parlo del lavoro con i miei giocatori e del rapporto con la squadra con i tifosi. CI riempie di orgoglio e di gioco. Abbiamo cercato di forzare è troppo, è vero, ma volevamo vincere. Forse a volte bisognava palleggiare un po’ di più. Difficile rimproverare qualcosa ai miei giocatori se non per i primi 5 min”.

Sulla leggerezza: “Non credo che noi possiamo essere leggeri, ma stasera abbiamo dimostrato che possiamo giocare con ancora più ferocia. Nelle ultime giornate di un campionato conta più la voglia degli aspetti tecnici e tattici. Non è un caso quindi che abbia segnato Tonali alla fine, con Ibra che fatto l’assist. Secondo me abbiamo fatto quel salto, crediamo che ogni pallone possa essere quello decisivo. Leggeri non possiamo esserlo, abbiamo alzato le aspettative, abbiamo alzato il livello, una squadra così giovane non ha mai lottato prima per lo scudetto in Italia, è normale che sentiamo questa tensione, ma questa tensione deve essere ributtata nel campo con grande determinazione”.