Pioli: "A San Siro tanti anni intensi ma ora non penso a me"

(ANSA) - FIRENZE, 17 OTT - "Avrei voluto tornare a San Siro contro il Milan in un altro momento, le emozioni inevitabilmente ci saranno, torno in uno stadio dove ho vissuto tanti anni intensi ma ora non penso a me, sono concentrato solo sulla mia Fiorentina, ci manca la vittoria e siamo determinati a uscire da questa situazione critica". Lo ha detto Stefano Pioli presentando oggi la trasferta di domenica contro i rossoneri: per il tecnico viola sarà la prima volta da ex contro la squadra con cui ha conquistato lo scudetto nel 2022.

"Adesso bisogna essere realisti, lo impone la classifica, per questo la mentalità di domenica sarà importante, ora non dobbiamo giocare con le punte ma dobbiamo venirne fuori con sacrificio, energia, compattezza - ha aggiunto Pioli - Sono sicuro che usciremo da questo momento, sono fiducioso indipendentemente da come andrà la prossima gara perché vedo i ragazzi come lavorano. Domenica sarà la mia 500esima panchina in A e il giorno dopo compirò 60 anni, se c'è un dio del calcio spero che abbia un occhio di riguardo" ha sorriso il tecnico viola che sul recupero di Kean, tornato infortunato alla caviglia dalla Nazionale, ha affermato: "Moise oggi ha lavorato parzialmente in campo, lui ha buone sensazioni ma finora ha evitato contrasti e cambi di direzione, il provino decisivo sarà domani". (ANSA).