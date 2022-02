Pioli a Sky: "Il nostro gruppo in quanto a spirito non è secondo a nessuno. Leao è eccezionale"

Intervenuto ai microfoni di Sky Sport, Stefano Pioli ha parlato nel post partita di Milan-Sampdoria. Queste le sue parole:

Sulla settimana appena trascorsa.

"E' stata la settimana perfetta. Ci aspettavano partite difficili, sia per le motivazioni che per gli stimoli. Aver centrato tutte e tre è importante ma mancano ancora tante partite. Ora bisogna recuperare un po' le energie e affrontiamo ogni impegno, una partita alla volta"

Sul momento di forma della squadra.

"Il Milan ha un'identità di gioco e questa è la cosa più bella e gartificante. Oggi abbiamo due punti in più rispetto l'anno scorso, sarà difficile ma cercheremo di affrontare ogni partita come l'esame più difficile"

Se sogna come tifoso.

"Se facessi il tifoso sarei stato sugli spalti con gli altri tifosi, cerco di lavorare per realizzare i sogni che faccio di notte"

Sulla chiave tattica del match.

"Siamo stati bravi a capire le uscite della Sampdoria. Avevamo preparato la partita contro una squadra che avrebbe giocato con il 4-3-1-2 ma solo ad un'ora prima della partita abbiamo capito che avevano cambiato modulo. Anche contro avversari chiusi, si possono trovare occasioni e quello che abbiamo trascorso in questi anni ci ha fatto compiere scelte lucide"

Sull'ambiente compatto.

"Credo che il nostro ambiente sia compatto e sono orgoglioso quando i nostri tifosi sanno riconoscere un recupero o una corsa come un gesto morale importante. E' sempre tutto l'ambiente che trascina, sappiamo che la strada è lunga ma se continuiamo così può fare bene"

Se l'uscita dalla Champions può essere un vantaggio.

"L'uscita dalla Champions è stata una delusione perchè la partita al Wanda Metropolitano ci aveva regalato una possibilità con il Liverpool. Non ci siamo riusciti e ci dispiace. Abbiamo anche la Coppa Italia che ci daranno altre settimane con impegni, ci sarà spazio per tutti i giocatori che hanno mostrato applicazione e volontà. L'anno scorso può essere stato un vantaggio per l'Inter ma non è stato solo quello, hanno vinto il campionato anche perchè giocavano meglio e sono stati più continui. Noi cercheremo di sfruttare le nostre settimane complete di lavoro"

Su Leao.

"Leao è un giocatore eccezionale, con grandi caratteristiche ma non deve accontentarsi. Non deve accontentarsi di aver segnato il gol, se vuole giocare 90 minuti deve correre fino alla fine come tutti i compagni. Non so se siamo la squadra più forte del campionato ma di certo non siamo secondi a nessuno in quanto a spirito. Rafa è cresciuto tantissimo, così come Tonali. Non si devono accontentare perchè sono giovani e perchè sanno che senza il sacrificio, il successo non arriva"

Sui sogni che fa.

"Faccio molti sogni, non posso dirli tutti. Pensiamo alla prossima partita"